Соннен: ни одна медсестра не признается, что ставила капельницу Махачеву

Бывший боец UFC, ныне известный аналитик Чейл Соннен уверен, что возможное жульничество со стороны российского чемпиона промоушена в лёгком весе Ислама Махачева невозможно проверить.



«Если появится медсестра, которая придёт и скажет под присягой, что она ставила капельницу Исламу, то… Мы в Америке у таких быстро отбираем лицензию. Я могу с полной уверенностью сказать, что ни одна медсестра в таком не признается», — сказал Соннен в видео на своём YouTube-канале.



Ранее Дэн Хукер заявил, что Махачев лежал под капельницей, чтобы восстановиться к бою с Алексом Волкановски, что запрещено правилами. Позже на это же намекнул сам Волкановски.



Ислам Махачев выиграл у Алекса Волкановски единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.