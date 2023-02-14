«Хукер говорит нехорошие вещи». Пауло Коста поддержал Махачева

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста, выступающий в среднем весе UFC, прокомментировал слова новозеландца Дэна Хукера об Исламе Махачеве.
Хукер ранее заявил, что Махачев ставил капельницу перед боем с Алексом Волкановски, чтобы восстановиться после весогонки. Это запрещено правилами американского антидопингового агенства USADA. Сам Пауло Коста в 2019 году был отстранён на полгода за использование капельницы.
«Хукер говорит нехорошие вещи об Исламе. Я не знаю, но для меня это выглядит фейком. Поэтому я говорю, никогда не доверяйте медсёстрам», — написал Пауло Коста на своей странице в социальных сетях.
Ислам Махачев на турнире UFC выиграл у Алекса Волкановски единогласным решением судей и защитил титул чемпиона промоушена в лёгком весе.
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