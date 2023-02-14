Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Хукер говорит нехорошие вещи». Пауло Коста поддержал Махачева

«Хукер говорит нехорошие вещи». Пауло Коста поддержал Махачева
Комментарии

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста, выступающий в среднем весе UFC, прокомментировал слова новозеландца Дэна Хукера об Исламе Махачеве.

Хукер ранее заявил, что Махачев ставил капельницу перед боем с Алексом Волкановски, чтобы восстановиться после весогонки. Это запрещено правилами американского антидопингового агенства USADA. Сам Пауло Коста в 2019 году был отстранён на полгода за использование капельницы.

«Хукер говорит нехорошие вещи об Исламе. Я не знаю, но для меня это выглядит фейком. Поэтому я говорю, никогда не доверяйте медсёстрам», — написал Пауло Коста на своей странице в социальных сетях.

Ислам Махачев на турнире UFC выиграл у Алекса Волкановски единогласным решением судей и защитил титул чемпиона промоушена в лёгком весе.

Новость по теме
Пауло Коста отреагировал на контракт Логана Пола с UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023