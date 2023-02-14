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Пимблетт выразил недовольство судейством в поединке Ислама Махачева с Волкановски

Пимблетт выразил недовольство судейством в поединке Ислама Махачева с Волкановски
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Британский боец смешанных единоборств Пэдди Пимблетт высказался о победе россиянина Ислама Махачева в титульном поединке с Алексом Волкановски на турнире UFC 284.

«Последний раунд был точно на счёт 10-8. Это однозначно раунд на 10-8! Что за бой, это могла быть ничья. Волкановски просто выдающийся человек. Да, Махачев вёл по раундам 3-1, но в последнем раунде он проиграл 8-10. Тут должна была быть либо ничья, либо победа Алекса», — приводит слова Пимблетта MMA News.

Бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски завершился победой российского бойца единогласным решением судей. Всего у Махачева 24 победы при одном поражении в профессиональных смешанных единоборствах.

Для Волкановски это первое поражение в UFC.

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