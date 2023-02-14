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Влад Туйнов: Фьюри имеет больше преимуществ. Усик сыпет удары в любительской манере

Влад Туйнов: Фьюри имеет больше преимуществ. Усик сыпет удары в любительской манере
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Российский кикбоксёр Влад Туйнов высказался о потенциальном поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

«Тайсон Фьюри имеет больше преимуществ в этом бою. Из-за своего IQ, из-за своего размаха рук, тяжести ударов. Усик сыпет больше в любительской манере в плане бокса. Он накидывает много серий, делает много обманных движений. Но это работа накоротке и с минимальным уроном для соперника. Я не знаю, насколько судьи будут считать попадания Усика, если Фьюри будет доминировать в плане нанесения ущерба. У Александра есть сложности в достижении цели в плане нокаута. А Тайсон Фьюри готов, если он зацепит соперника, стараться довести дело до конца.

Эпатажность Фьюри в плане громких слов и привлечения внимания может быть более интересна для аудитории. И насколько Александр может быть интересен для организаторов в качестве чемпиона — большой вопрос. Мне кажется, что Тайсон Фьюри может забрать этот поединок», — сказал Туйнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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