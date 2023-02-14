Влад Туйнов: Фьюри имеет больше преимуществ. Усик сыпет удары в любительской манере

Российский кикбоксёр Влад Туйнов высказался о потенциальном поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.
«Тайсон Фьюри имеет больше преимуществ в этом бою. Из-за своего IQ, из-за своего размаха рук, тяжести ударов. Усик сыпет больше в любительской манере в плане бокса. Он накидывает много серий, делает много обманных движений. Но это работа накоротке и с минимальным уроном для соперника. Я не знаю, насколько судьи будут считать попадания Усика, если Фьюри будет доминировать в плане нанесения ущерба. У Александра есть сложности в достижении цели в плане нокаута. А Тайсон Фьюри готов, если он зацепит соперника, стараться довести дело до конца.
Эпатажность Фьюри в плане громких слов и привлечения внимания может быть более интересна для аудитории. И насколько Александр может быть интересен для организаторов в качестве чемпиона — большой вопрос. Мне кажется, что Тайсон Фьюри может забрать этот поединок», — сказал Туйнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
- 14 февраля 2023
-
23:17
-
23:00
-
22:28
-
22:00
-
21:54
-
21:37
-
21:00
-
20:54
-
20:46
-
20:29
-
19:59
-
19:45
-
19:03
-
18:37
-
18:25
-
18:11
-
17:39
-
17:23
-
16:28
-
16:01
-
15:38
-
14:47
-
14:08
-
14:04
-
14:04
-
14:00
-
13:45
-
13:32
-
13:20
-
13:01
-
12:53
-
12:11
-
12:00
-
11:53
-
11:49