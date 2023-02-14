Сехудо указал на ошибки Махачева в титульном бою с Волкановски

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо разобрал ошибки Ислама Махачева в титульном поединке с Алексом Волкановски.
«Махачев допустил множество элементарных ошибок. Он прямо пятился, когда отступал, и при этом держал руки вытянутыми, не смотря на соперника. Даже у Хабиба была такая привычка. Элементарные ошибки новичка. К тому же, когда ты слишком сильно разводишь руки в стороны, находясь в стойке, то рискуешь получить по голове. Думаю, если Ислам пересмотрит бой, то и сам увидит, что творил. Мне кажется, выдержка — его сильнейшая сторона, ему нужно стоять, а не пятиться», — объяснил Сехудо в видео на своём YouTube-канале.
Бой Ислама Махачева с Алексом Волкановски завершился победой российского бойца единогласным решением судей.
- 14 февраля 2023
-
21:37
-
21:00
-
20:54
-
20:46
-
20:29
-
19:59
-
19:45
-
19:03
-
18:37
-
18:25
-
18:11
-
17:39
-
17:23
-
16:28
-
16:01
-
15:38
-
14:47
-
14:08
-
14:04
-
14:04
-
14:00
-
13:45
-
13:32
-
13:20
-
13:01
-
12:53
-
12:11
-
12:00
-
11:53
-
11:49
-
11:38
-
11:29
-
11:23
-
10:42
-
10:04