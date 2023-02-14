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Сехудо указал на ошибки Махачева в титульном бою с Волкановски

Сехудо указал на ошибки Махачева в титульном бою с Волкановски
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо разобрал ошибки Ислама Махачева в титульном поединке с Алексом Волкановски.

«Махачев допустил множество элементарных ошибок. Он прямо пятился, когда отступал, и при этом держал руки вытянутыми, не смотря на соперника. Даже у Хабиба была такая привычка. Элементарные ошибки новичка. К тому же, когда ты слишком сильно разводишь руки в стороны, находясь в стойке, то рискуешь получить по голове. Думаю, если Ислам пересмотрит бой, то и сам увидит, что творил. Мне кажется, выдержка — его сильнейшая сторона, ему нужно стоять, а не пятиться», — объяснил Сехудо в видео на своём YouTube-канале.

Бой Ислама Махачева с Алексом Волкановски завершился победой российского бойца единогласным решением судей.

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