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Томми Фьюри: Тайсон очень быстро вынесет Усика

Томми Фьюри: Тайсон очень быстро вынесет Усика
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Британский боксёр Томми Фьюри высказался о возможном поединке своего брата Тайсона с украинцем Александром Усиком.

«Могу представить, что Тайсон очень быстро вынесет Усика. Полагаю, что бой завершится в первой половине просто из-за габаритов. Усик большой, если сравнить его с обычным человеком, но когда ты дерёшься с монстром ростом 210 сантиметров, который ещё и может хорошо двигаться, менять стойки и тяжело бить, то победить невероятно сложно. Думаю, Тайсон непобедим.

Усик — отличный чемпион, но Тайсон — элитный боец, в этом разница. Флойд Мейвезер тоже демонстрировал это, сражаясь с отличными боксёрами. Когда ты находишься на элитном уровне, то отличные бойцы рядом с тобой кажутся обычными. Именно так и произойдёт», — сказал Томми Фьюри в интервью YouTube-каналу FightHype.

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