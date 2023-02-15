Туйнов: слышал, что Дацик вызывал Фёдора Емельяненко, чтобы отомстить за брата

Российский кикбоксёр Влад Туйнов рассказал о потенциальном поединке Вячеслава Дацика с Фёдором Емельяненко.
«Если честно, надеюсь, что Фёдор ещё не завершил с поединками. Верю, что он ещё выйдет в поп-сегмент в нашей стране. Возможно, это будет профессиональный бокс, возможен поединок с Дациком. Я слышал, что Вячеслав вызывал его, чтобы отомстить за брата.
Думаю, у Фёдора есть прекрасная возможность попробовать себя в боксе, там что-то продемонстрировать. В его поединках случались сложности. Как только он попадал на настил, соперники взрывались и доводили дело до конца, не давали Фёдору подняться. В боксе больше ударной техники, более простая дистанция. Это может быть ближе Фёдору, лучше подойти в плане темпа, динамики. Там он может обрести вторую жизнь», — сказал Туйнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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