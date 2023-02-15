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Влад Туйнов рассказал, до какого возраста он хочет выступать по правилам бокса

Влад Туйнов рассказал, до какого возраста он хочет выступать по правилам бокса
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Российский кикбоксёр Влад Туйнов рассказал о том, до какого возраста будет продолжать профессиональную карьеру.

«Не хочу загадывать. Спорт довольно травматичен. Всегда можно получить травму, всегда есть возможность столкнуться со сложностями. Я хотел бы боксировать до 35 лет, реализовывать те цели, которые ставлю перед собой. Если я буду чувствовать, что есть огонь в глазах, огонь в душе, чтобы показывать красивые и яркие выступления, я буду стараться драться. Но многое будет зависеть от моего морального состояния. Всё возможно», — сказал Туйнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Влад Туйнов свой следующий поединок проведёт 17 февраля на турнире PRAVDA Old School Boxing в Москве. Соперник российского бойца станет Ферди Алтун.

Читайте полное интервью с Владом Туйновым на «Чемпионате»:

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