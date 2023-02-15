Туйнов: Асбаров способен осадить даже Нганну. И в плане бойцовского IQ может превзойти

Российский кикбоксёр Влад Туйнов оценил потенциальный поединок между Сосланом Асбаровым и Фрэнсисом Нганну.
«Он прекрасно знает того соперника, которого ему хотят дать – Сослана Асбарова. Это очень опасный соперник для любого спортсмена в мире. Мы видели, что он сделал с Дмитрием Кудряшовым, Джоэлом Шойгрином. Это тот человек, который может своим ударом осадить даже Нганну. В плане своего бойцовского IQ он может превзойти Фрэнсиса. Поэтому и была названа такая сумма, чтобы российская сторона не смогла предоставить эту финансовую возможность. Думаю, что с помощью таких заявлений Нганну ловит хайп, привлекает ещё больший интерес к своей персоне, таким образом поднимает себе ценник», — рассказал Туйнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Читайте полное интервью с Владом Туйновым на «Чемпионате»:
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