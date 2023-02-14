Канада и Великобритания объявили о бойкоте чемпионата мира по боксу из-за допуска россиян

Федерации бокса Канады отреагировала на решение Международной боксёрской ассоциации (IBA) по поводу допуска российских боксёров на чемпионат мира. Канада бойкотирует проведение соревнования. С аналогичным заявлением на своём сайте выступила Федерация бокса Великобритании, заявив, что женская сборная не примет участия в чемпионате мира.

Международная боксёрская ассоциация разрешила спортсменам из России выступать под своей национальной символикой. Таким образом, сборные Канады и Великобритании присоединились к Чехии, США, Финляндии, Швеции и Ирландии, которые, в свою очередь, тоже бойкотируют соревнования.



Мужской чемпионат мира по боксу пройдёт в Ташкенте (Узбекистан) в майский период. Женские соревнования примет Нью-Дели (Индия).