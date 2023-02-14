Канада и Великобритания объявили о бойкоте чемпионата мира по боксу из-за допуска россиян
Поделиться
Федерации бокса Канады отреагировала на решение Международной боксёрской ассоциации (IBA) по поводу допуска российских боксёров на чемпионат мира. Канада бойкотирует проведение соревнования. С аналогичным заявлением на своём сайте выступила Федерация бокса Великобритании, заявив, что женская сборная не примет участия в чемпионате мира.
Международная боксёрская ассоциация разрешила спортсменам из России выступать под своей национальной символикой. Таким образом, сборные Канады и Великобритании присоединились к Чехии, США, Финляндии, Швеции и Ирландии, которые, в свою очередь, тоже бойкотируют соревнования.
Мужской чемпионат мира по боксу пройдёт в Ташкенте (Узбекистан) в майский период. Женские соревнования примет Нью-Дели (Индия).
Комментарии
- 15 февраля 2023
-
00:14
- 14 февраля 2023
-
23:42
-
23:28
-
23:17
-
23:00
-
22:28
-
22:00
-
21:54
-
21:37
-
21:00
-
20:54
-
20:46
-
20:29
-
19:59
-
19:45
-
19:03
-
18:37
-
18:25
-
18:11
-
17:39
-
17:23
-
16:28
-
16:01
-
15:38
-
14:47
-
14:08
-
14:04
-
14:04
-
14:00
-
13:45
-
13:32
-
13:20
-
13:01
-
12:53
-
12:11
Партнерский контент