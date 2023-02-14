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Волкановски: если бы Махачев был в моей весовой категории, то я бы его раздавил

Волкановски: если бы Махачев был в моей весовой категории, то я бы его раздавил
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Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски заверил, что без проблем справился бы с Исламом Махачевым, если бы тот выступил в его дивизионе.

«Многие люди и я в том числе считали, что я выиграл этот бой. Рейтинг? Мы говорим о pound-for-pound. Представьте, что было бы, если бы мы выступали в одной весовой категории. Будь он в полулёгком дивизионе, я бы его раздавил. Это просто лёгкая прогулка. Не в обиду Исламу, но так и есть», — заявил Волкановски в шоу The MMA Hour.

Бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски завершился победой российского бойца единогласным решением судей. Всего у Махачева 24 победы при одном поражении в профессиональных смешанных единоборствах.

Для Волкановски это первое поражение в UFC.

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