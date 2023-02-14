Волкановски: если бы Махачев был в моей весовой категории, то я бы его раздавил

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски заверил, что без проблем справился бы с Исламом Махачевым, если бы тот выступил в его дивизионе.
«Многие люди и я в том числе считали, что я выиграл этот бой. Рейтинг? Мы говорим о pound-for-pound. Представьте, что было бы, если бы мы выступали в одной весовой категории. Будь он в полулёгком дивизионе, я бы его раздавил. Это просто лёгкая прогулка. Не в обиду Исламу, но так и есть», — заявил Волкановски в шоу The MMA Hour.
Бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски завершился победой российского бойца единогласным решением судей. Всего у Махачева 24 победы при одном поражении в профессиональных смешанных единоборствах.
Для Волкановски это первое поражение в UFC.
- 15 февраля 2023
-
00:14
- 14 февраля 2023
-
23:42
-
23:28
-
23:17
-
23:00
-
22:28
-
22:00
-
21:54
-
21:37
-
21:00
-
20:54
-
20:46
-
20:29
-
19:59
-
19:45
-
19:03
-
18:37
-
18:25
-
18:11
-
17:39
-
17:23
-
16:28
-
16:01
-
15:38
-
14:47
-
14:08
-
14:04
-
14:04
-
14:00
-
13:45
-
13:32
-
13:20
-
13:01
-
12:53
-
12:11