Волкановски: я доказал, что лучше Махачева и номер один в рейтинге P4P

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски уверен, что заслуженно остался первым номером в рейтинге бойцов вне зависимости от весовых категорий.



«Я доказал, что лучше Махачева как боец и что я номер один в рейтинге pound-for-pound. Он даже своему углу сказал, что нужно провести реванш. Он не сказал, что проиграл, но сказал о реванше, возможно, полагая, что поднимут мою руку. Я думаю, будет ли ещё один бой, зависит от него.



Махачев понимает, что победа оставила неприятное послевкусие у многих людей. Я был в такой ситуации и знаю, что это такое. Он захочет доказать, что фанаты ошибаются. На его месте я бы поступил именно так. Меня бы не устроила такая победа, ну а если он откажется от реванша, то мы знаем почему», — сказал Волкановски в шоу The MMA Hour.

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