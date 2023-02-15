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Ислам Махачев сделал заявление о решении UFC оставить его вторым номером рейтинга P4P

Ислам Махачев сделал заявление о решении UFC оставить его вторым номером рейтинга P4P
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Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался о решении промоушена оставить его вторым в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Первую позицию сохранил австралиец Александр Волкановски, который недавно Махачеву проиграл.

«Я никогда не ждал справедливости и до сих пор не жду. На примере других наших бойцов, Анкалаева, Петра Яна, видели отношение к нам. Главное — я проехал 13 тысяч километров, победил их чемпиона, и мне подняли руку. С поднятой головой и уверенный приехал с поясом домой. Из-за отношения ли это к стране в целом? Не знаю, я в эти игры их не влезаю. По-другому сказать тоже не берусь. Если до конца не будут изменять рейтинг, если он так и останется, то как по-другому считать я не знаю», — сказал Махачев на канале App1e_MMA в YouTube.

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