«Дома, дома...» Ислам Махачев доставил чемпионский пояс в Дагестан

Российский чемпион UFC в лёгком весе, второй номер рейтинга лиги лучших бойцов вне зависимости от весовой категории Ислам Махачев привёз в Дагестан чемпионский пояс. Соответствующей видеозаписью поделился его товарищ и боец ММА Тагир Уланбеков.
«Дома, дома», — сказал на видео Махачев.
«Дома, дома...» Махачев доставил чемпионский пояс в Дагестан:
Сам Уланбеков подписал видео следующим образом: Лидер рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Король вернулся домой».
Напомним, 12 февраля на турнире UFC 284 Махачев одолел австралийца Александра Волкановски, защитив чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Победу он добыл единогласным решением судей. В общей сложности Ислам провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.
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