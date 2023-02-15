«Дома, дома...» Ислам Махачев доставил чемпионский пояс в Дагестан

Российский чемпион UFC в лёгком весе, второй номер рейтинга лиги лучших бойцов вне зависимости от весовой категории Ислам Махачев привёз в Дагестан чемпионский пояс. Соответствующей видеозаписью поделился его товарищ и боец ММА Тагир Уланбеков.

«Дома, дома», — сказал на видео Махачев.

«Дома, дома...» Махачев доставил чемпионский пояс в Дагестан:

Сам Уланбеков подписал видео следующим образом: Лидер рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Король вернулся домой».

Напомним, 12 февраля на турнире UFC 284 Махачев одолел австралийца Александра Волкановски, защитив чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Победу он добыл единогласным решением судей. В общей сложности Ислам провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.