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Артур Бетербиев раскрыл, когда намерен вернуться на ринг

Артур Бетербиев раскрыл, когда намерен вернуться на ринг
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Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев рассказал, что планирует провести следующий поединок спустя пару месяцев после Рамадана, который начнётся 22 марта и закончится 20 апреля.

«У меня почти заканчивается мой отдых – две неделе. Начну потихоньку приходить в себя, хотя я и не успел уйти из себя, можно сказать. Потихоньку начну тренироваться. Потом посмотрим, какие там вопросы. Какую работу мне предложат, там уже будем работать.

Когда ожидать возвращения на ринг? В Рамадан я не боксирую. После Рамадана, думаю, где-то через два месяца. Мне нужно подготовиться – два месяца, — сказал Бетербиев на канале Обзор Press в YouTube.

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