Чарльз Оливейра создал страницу на OnlyFans

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра рассказал о том, что он создал свою страницу на OnlyFans.
«Теперь я официально являюсь частью OnlyFans. Но успокойтесь, там будет не тот контент, о котором вы подумали. Я буду размещать эксклюзивные материалы для своих подписчиков. Вы будете иметь больше информации о моём распорядке дня, тренировках, семье и досуге. Если вы еще не зарегистрировались, то сделайте это прямо сейчас», — написал Оливейра в социальных сетях.
В активе Оливейры 42 поединка в смешанных единоборствах и 33 победы. В последнем бою бразилец проиграл Исламу Махачеву в октябре прошлого года. На счету Дариуша 27 боёв, в которых он добыл 22 победы, потерпел четыре поражения. Один поединок с его участием был завершён вничью.
Оливейра: лев гуляет со львом. Уважайте мою историю:
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