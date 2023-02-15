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Антидопинговое агентство США сделало заявление по поводу ситуации с Исламом Махачевым

Антидопинговое агентство США сделало заявление по поводу ситуации с Исламом Махачевым
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USADA (Антидопинговое агентство США) выступило с комментарием по поводу ситуации с российским чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым. Бойца подозревают в нелегальном использовании капельницы для восстановления перед поединком с австралийцем Александром Волкановски. Внимание общественности на капельницу обратил боец из Новой Зеландии Дэн Хукер.

«USADA серьёзно относится ко всем сообщениям о возможных нарушениях, и активно отслеживаем всю получаемую информацию», — приводит заявление USADA The Independent.

Напомним, по правилам USADA любой боец, нарушивший запрет на использование запрещённых веществ, может быть подвергнут значительной дисквалификации на срок до двух лет.

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