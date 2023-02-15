«Выйду совершенно новым человеком». Стерлинг прошёл курс лечения стволовыми клетками

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг рассказал о прохождении курса лечения стволовыми клетками.
«У меня взяли анализ крови, определили мой рост, вес. Я проконсультировался врачами, получив от них краткое изложение всех предстоящих процедур. Всё было здорово, просто супер. Из гипербарической камеры я выйду совершенно новым человеком», — сказал Стерлинг на своём канале в YouTube.
Фото: Скриншот из YouTube-канала Стерлинга
Напомним, в последнем бою Алджамейн Стерлинг встречался с соотечественником Ти Джеем Диллашоу. Их бой был соглавным на турнире UFC 280, который проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Стерлинг победил техническим нокаутом во втором раунде, защитив титул чемпиона промоушена в легчайшем весе. В ММА он провёл 25 боёв, в которых одержал 22 победы и потерпел 3 поражения.
Стерлинг поблагодарил UFC и подколол Яна:
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