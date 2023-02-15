Ислам Махачев ответил на обвинения в нарушении антидопинговых правил

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев прокомментировал обвинения в свой адрес по поводу якобы нарушенных им антидопинговых правил. Ранее сообщалось, будто Ислам нелегально использовал капельницу для восстановления перед поединком с австралийцем Александра Волкановски.
«Я даже комментировать это не буду. Потому что у нас есть эксперты, которые работают с UFC – это USADA, и меня до боя, да и после боя четыре раза проверяли. Кто-то выставил фотографию, что у меня были синяки на венах, но в Австралии у них была ещё своя комиссия, которая брала кровь на неделе боя, в среду. Фото же стали брать с четверга, когда у нас была фотосессия. Кто-то начал раздувать эту тему, но со стороны UFC или USADA ничего не было», — сказал Махачев в аэропорту по прилёте в Дагестан.
«Дома, дома...» Махачев доставил чемпионский пояс в Дагестан:
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