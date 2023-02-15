Ислам Махачев: буду более уверенно выигрывать, чтобы ни у кого не было сомнений
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Российский чемпион промоушена UFC в лёгком весе Ислам Махачев после возращения в Дагестан дал комментарий по поводу успешной защиты титула. 12 февраля Махачев одолел австралийца Александра Волкановски.
«Рад, что смог приехать обратно с поясом, всех порадовать. Дальше будем ещё больше тренироваться, чтобы ещё более уверенно выигрывать, и чтобы ни у кого сомнений не было. И снова возвращаться с поясом домой, возвращаться постоянно», — сказал Махачев в аэропорту по прилёте.
Напомним, Махачев победил Волкановски единогласным решением судей. В общей сложности Ислам провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.
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