О`Мэлли рассказал, чем капельница могла помочь Махачеву

Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли, занимающий первую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC, высказался об обвинениях в адрес россиянина Ислама Махачева в использовании капельницы после весогонки перед поединком с австралийцем Александром Волкановски. 12 февраля Махачев победил Волкановски единогласным решением судей.



«На самом деле глупо, что капельница является незаконной. Но так оно и есть – нельзя восстанавливать водный баланс таким образом. UFC пытается сделать так, чтобы бойцы не гоняли столько веса перед боями.

На месте Дэна Хукера я бы не стал выдумывать такие обвинения. Капельница и вправду могла помочь Махачеву избежать нокаута и придать ему дополнительных сил, но пока нет доказательств, ничего не будет», – сказал О’Мэлли на своём канале в YouTube.

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