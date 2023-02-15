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Стало известно, кто заменит Дэна Хукера в бою с Джалином Тёрнером на UFC 285

Стало известно, кто заменит Дэна Хукера в бою с Джалином Тёрнером на UFC 285
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Польский боец смешанных единоборств Матеуш Гамрот выступит вместо получившего травму новозеландца Дэна Хукера на турнире UFC 285. Об этом у себя в социальных сетях рассказал польский журналист Мацей Турски. Соперником Гамрота будет Джалин Тёрнер, с которым должен был драться Хукер.

После поражения в дебютном поединке в UFC Гамрот выиграл в следующих четырёх, в том числе одолев россиянина Армана Царукяна. В последнем бою, состоявшемся на UFC 280, Матеуш единогласным решением судей проиграл американо-иранскому бойцу Бенеилу Дариушу.

Тёрнер идёт на серии из пяти побед. В последнем бою он выиграл у Брэда Ридделла сабмишеном в первом раунде.

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