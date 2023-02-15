«Лучший ударник в мире, говорили они». Махачев — о бое с Волкановски

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, вспомнив мнение некоторых экспертов перед своим поединком с австралийцем Александром Волкановски. Часть специалистов называла Волкановски отличным ударником, предполагая, что Махачев будет стараться драться в партере, отказавшись от стойки. В итоге бойцы провели много времени как раз в стойке.

«Лучший ударник в мире, говорили они», — написал Махачев, добавив фото, где он наносит по лицу Волкановски удар кулаком.



Махачев победил Волкановски единогласным решением судей. В общей сложности россиянин провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

В Катаре отметили победу Махачева: