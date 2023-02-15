Промоутер Усика — Тайсону Фьюри: езжай в Голливуд, если хочешь заработать такие деньги!

Александр Красюк, промоутер непобеждённого украинского боксёра Александра Усика (20-0, 13 КО), высказался по поводу распределения гонораров между его клиентом и британцем Тайсоном Фьюри в случае проведения поединка. Некоторые специалисты ранее заявляли, что Фьюри может рассчитывать на большую сумму, так как к нему приковано широкое внимание британских болельщиков, что положительно скажется на продаже билетов и платных трансляций.
«Да, но как вообще это можно оправдать? Только тем, что он англичанин? Звучит не очень убедительно. С другой стороны, Фьюри может сказать: «Хорошо, для меня не имеет значения, с кем я буду драться. Будь то Усик или человек из супермаркета, я всё равно могу собрать стадион «Уэмбли».
Ну да ладно, это же спорт. Это касается не только профессионального бокса. Езжай в Голливуд, если хочешь заработать такие деньги! Если ты король, ты должен это доказать. Докажи это парню с тремя поясами», — приводит слова Красюка BoxingScene.
Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий.
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