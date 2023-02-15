Сехудо: Махачеву нужно совершенствоваться, чтобы победить Волкановски в реванше

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился мнением о победе россиянина Ислама Махачева в поединке с австралийцем Александром Волкановски.



«После повторного просмотра боя без звука, без всей этой австралийской толпы, без предвзятости, могу сказать, что Ислам выиграл три раунда из двух. Он сделал достаточно при работе коленями и наносил своевременные тейкдауны, чтобы в итоге одержать победу. Хотя на самом деле до сих пор присутствуют моменты, в которых ему нужно совершенствоваться, если он собирается победить Волкановски в бою-реванше», — написал Сехудо у себя в социальных сетях.

Хасбик поздравил Махачева с победой над Волкановски: