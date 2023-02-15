Тренер Макгрегора оценил его шансы на успешное возвращение в UFC

Джон Кавана, тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях, ирландца Конора Макгрегора, высказался о его возвращении, которое, как ожидается, состоится осенью этого года. Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом в первом раунде (травма ноги) американцу Дастину Порье.
«Конор не бросал тренироваться. Он в великолепной форме, он в предвкушении, ведь вокруг него настоящий ажиотаж.
По правде сказать, было то, что, не хочу сказать, волновало меня, но вызывало вопросы… Какой будет мотивация после того, как вы завоевали титулы и заработали деньги? И я никогда не видел его настолько заряженным, как сейчас. Он рад возвращению», – цитирует Кавану sherdog.com.
Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку
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