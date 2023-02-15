Промоутер Джошуа объяснил, почему Усик и Фьюри не могут договориться о бое

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, назвал, по его мнению, причину паузы в переговорах между лидерами дивизиона, британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Когда вы говорите о боях за титулы, о боях за абсолютное чемпионство, то подразумеваете разделение 50 на 50. Но если бы я был Тайсоном Фьюри, то сказал бы: «Усик никогда не получит то же, что и я». Я – Тайсон Фьюри. Я – мегазвезда. С кем без меня драться Усику?

В отсутствие Фьюри украинец находится в незавидной позиции. Я знаю, сколько заплатил ему за реванш с Джошуа, и сумма была огромной по сравнению с первым боем. Если Усик не подерётся с Фьюри, тогда ему придётся выступать за одну десятую от того, что он мог получить», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.

«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри