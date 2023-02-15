«Это будет стоить $200, приятель». Тренер Волкановски шуточно обыграл разговор с Махачевым
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Крэйг Джонс, член тренерского штаба австралийского бойца смешанного стиля Алекса Волкановски, шуточно обыграл момент из трансляции поединка своего подопечного с россиянином Исламом Махачевым.
Так, Махачев подошёл к Джонсу, специализирующемуся на джиу-джитсу, чтобы обсудить удушающий приём, после чего последний подписал к опубликованному видео шуточный диалог:
«Махачев: брат, как ты закачиваешь удушающий приём сзади?
Крэйг: Это будет стоить $ 200, приятель», – написал Джонс в социальных сетях.
Напомним, поединок Махачева и Волкановски возглавил турнир UFC 284 и завершился победой россиянина единогласным судейским решением (48-47, 48-47 и 49-46).
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