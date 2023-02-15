Сехудо объяснил, почему выступил бы против Волкановски лучше Махачева

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Генри Сехудо заявил, что смог бы победить австралийца Алекса Волкановски более уверенно, чем российский легковес Ислам Махачев.

Напомним, поединок бойцов состоялся 12 февраля на турнире UFC 284 и завершился победой Махачева единогласным судейским решением (48-47, 48-47 и 49-46).

«Итак, многие недооценивают меня. Но отгадайте, что? Ислам не является олимпийским чемпионом по борьбе. Знаете, у Ислама нет моих навыков в стойке. И знаете, он не быстрее меня. Да, он больше меня, но по мне тяжелее попасть», – сказал Сехудо в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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