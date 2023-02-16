Боец Газиев объяснил, почему в ММА больше не помогает вольная борьба

Боец промоушена Brave Шамиль Газиев выразил мнение, что в современных смешанных единоборствах вольная борьба уже не имеет настолько важного значения, как раньше.



«Любой борец если придёт в зал ММА и скажет, что сразу хочет драться с профи, — у него шансов нет. Потому что десять лет назад вольная борьба в мире ММА творила фантастику, не давали дышать любым соперникам. А сейчас вольная борьба практически не помогает, потому что в ММА теперь особенная борьба, своя. Повалить мало, удержать надо и ещё бить, а в вольной борьбе это не практикуется», — сказал Газиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.



В следующем поединке Шамиль Газиев 18 февраля подерётся на турнире Brave 69 с Дарко Стошичем.