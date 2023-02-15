Промоутер Фьюри сделал заявление о переговорах с Усиком

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, заявил, что их команда находится на завершающем этапе переговоров с обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO, украинцем Александром Усиком.

«Мы очень, очень близко подошли к завершению сделки. Очень. Если люди Усика прилетят в Великобританию завтра, то мы получим новости для всех. Мы близки к тому, чтобы это сделать. Завтра мы собираемся встретиться. Промоутер Усика, Алекс Красюк, пойдёт со мной на матч «Арсенала» и «Манчестер Сити».

Надеюсь, что если я достаточно напою его вином, то мы заключим сделку. Мы встретимся, чтобы достичь соглашения в случае различных сценариев. У нас остаётся несколько спорных моментов. Главный же из них – это место боя», – приводит слова Уоррена издание talkSPORT.

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