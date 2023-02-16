Газиев: в Дагестане больше выживать надо, для этого нужно драться уметь

Боец промоушена Brave CF Шамиль Газиев рассказал о своём становлении в смешанных единоборствах, на которое, по его признанию, повлиял родной регион.

«Мой отец был волейболистом, играл на дагестанском уровне. Он всю дорогу давал мне волейбольный мяч, учил играть с самого детства. Очень хотел, чтобы я волейболом занимался. Но жить в Дагестане и быть волейболистом… Понимаете, как это выглядит. Там больше выживать надо, для этого нужно драться уметь. Поэтому я перешёл в бои.

Нет такого, что быть волейболистом в Дагестане – позор. Просто там нужно за себя постоять. Волейболист если подерётся с борцом, с боксёром, пользы в драке от волейбола не будет. Вы же знаете, что такое Дагестан. Там выживать надо было, заниматься единоборствами, чтобы постоять за себя была возможность», – сказал Газиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.