В команде Фьюри назвали вероятное место проведения боя с Усиком
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Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри, высказался о месте проведения поединка с обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO, украинцем Александром Усиком.
«Если мы и отправимся за границу, то сделаем это за деньги. Вот причина. Если же этого не произойдёт, тогда мы перейдём к стадиону «Уэмбли», где цифры говорят сами за себя.
Мы побили рекорд по продажам билетов в бою с Диллианом Уайтом в минувшем апреле. И я считаю, что мы сделаем это вновь. Думаю, что количество купленных платных трансляций значительно превысит один миллион. Нам не нужно продвигать Усика, он дважды побил Энтони Джошуа», – приводит слова Уоррена издание talkSPORT.
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