Даниэль Кормье оценил необходимость реванша между Махачевым и Волкановски
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Даниэль Кормье высказался о необходимости реванша между действующими обладателями титулов организации Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.
Напомним, поединок бойцов состоялся 12 февраля на турнире UFC 284 и завершился победой Махачева единогласным судейским решением (48-47, 48-47 и 49-46).
«Не уверен, что хотел бы увидеть незамедлительный реванш. Не особо понимаю, зачем Махачеву соглашаться на этот реванш сейчас. Правда заключается в том, что он победил», – приводит слова Кормье издание BJ Penn.
Ранее Кормье представил свой разбор боя Махачев — Волкановски.
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