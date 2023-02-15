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Тим Цзю назвал непобеждённого чемпиона мира, с которым хотел бы сразиться

Тим Цзю назвал непобеждённого чемпиона мира, с которым хотел бы сразиться
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Австралийский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Тим Цзю (21-0, 15 KO) высказался о потенциальном поединке с американским объединённым чемпионом Эрролом Спенсом (28-0, 22 KO), выступающим на категорию ниже.

«Эррол Спенс поставит на Харрисона $ 10 тысяч? Чуваки, он говорил всякую чушь и про мой бой с Терреллом Гуше. После того как я получу Харрисона, [Джермелла] Чарло – я позабочусь об Эрроле Спенсе. Бой со Спенсом в первом среднем весе? Да, если он поднимется в дивизион больших парней», – сказал Цзю в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, 12 марта Тим Цзю проведёт поединок с американским экс-чемпионом Тони Харрисоном (29-3-1, 21 KO).

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