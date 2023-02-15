Михал Олексейчук узнал имя следующего соперника в UFC
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Поединок между средневесами бразильцем Кайо Борральо и польским спортсменом Михалом Олексейчуком состоится 29 апреля на турнире UFC Fight Night 224, сообщает MMAFighting.
О месте проведения турнира пока не сообщается.
30-летний бразилец Борральо последний поединок провёл в октябре 2022 года на турнире UFC 280, выиграв у Махмуда Мурадова единогласным решением судей. Всего в его активе 15 поединков, в которых он одержал 13 побед и потерпел одно поражение. Ещё один бой был признан несостоявшимся. В UFC Борральо провёл три боя, одержав в них три победы.
Олексейчук последний бой провёл на турнире UFC Fight Night 216, нокаутировав Коди Брандейджа. Всего на его счету 18 побед и пять поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся.
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