Джейк Пол попадёт в рейтинг WBC, если победит брата Тайсона Фьюри 26 февраля
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Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что скандальный американский видеоблогер Джейк Пол попадёт в мировой рейтинг организации в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), если победит британца Томми Фьюри 26 февраля.
«Джейк Пол сотрудничал с WBC на протяжении нескольких лет, начиная с первого организованного в Великобритании турнира, где дрался его брат Логан. В тот вечер Джейк выиграл любительский пояс WBC.
Джейк предан спорту, и WBC не потерпит дискриминации в отношении кого бы то ни было. Пол заслуживает тех же возможностей, что и любой профессиональный боксёр. Томми Фьюри являет собой вызов в борьбе двух непобеждённых профессионалов», – цитирует Сулеймана Sky Sports.
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