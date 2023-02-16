Корешков — о втором месте Махачева в рейтинге P4P: до Волкановски ему ещё далеко

Бывший чемпион Bellator, россиянин Андрей Корешков прокомментировал решение UFC не ставить чемпиона организации в лёгком весе (до 70 кг) Ислама Махачева на первое место в рейтинге pound-for-pound после победы над Алексом Волкановски.

Напомним, поединок бойцов состоялся 12 февраля на турнире UFC 284 и завершился победой Махачева единогласным судейским решением (48-47, 48-47 и 49-46).

«Что именно оценивают рейтинги? Наверное, успешные защиты титула. Возможно, вот этим боем Ислам заработал, грубо говоря, определённые очки, но вряд ли Волкановски что-то потерял. По количеству защит Исламу до него ещё далеко. Другой момент, если бы Волкановски оставил титул в 66 кг, перешёл в 70 кг и потерпел поражение. Конечно, раз Ислам выиграл этот бой, логично, что он сильнее — он победил, значит, он должен занять место Волкановски, но, похоже, что руководство UFC так не считает», – цитирует Корешкова «РБК-Спорт».

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