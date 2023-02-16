Стало известно место проведения боя Флойда Мейвезера и Жозе Альдо

Андре Педернейрас, менеджер двукратного чемпиона UFC, бразильца Жозе Альдо, сообщил, что их команда находится на завершающем этапе переговоров о боксёрском поединке с легендарным американцем Флойдом Мейвезером-младшим.

«Переговоры серьёзно продвинулись. Мы надеемся, что подпишем контракт до следующего поединка Жозе против Джереми Стивенса 1 апреля. У нас пока нет даты, но мы уже знаем, что поединок пройдёт в Абу-Даби», – приводит слова Педернейраса издание sherdog.com.

Флойду Мейвезеру 45 лет. Американец является бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях. Завершил карьеру в 2015 году, после чего начал регулярно устраивать выставочные поединки. В своём последнем бою в ноябре экс-чемпион досрочно остановил в шестом раунде YouTube-блогера Оладеджи Олатунджи, более известного как Deji.