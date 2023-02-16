Тренер Бареман: советую Хукеру ничего не говорить по поводу капельницы Махачева

Тренер по кикбоксингу Юджин Бареман высказался об обвинениях со стороны новозеландского бойца Дэна Хукера в адрес российского чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева.



Хукер заявил, что Махачев использовал капельницу, чтобы быстрее восстановиться перед титульным боем с Алексом Волкановски.



«Я посоветовал Дэну даже не говорить об этом. В этой информации достаточно дыр, что я и имею в виду, но там также достаточно информации для того, чтобы призадуматься. Поэтому Алекс и его команда смеются. Нам кажется, там что-то происходило, но не получится достоверно сказать, что именно. Это расстраивает, потому что в спорте надо быть на равных. Опять же, нельзя с полной уверенностью сказать, что Ислам жульничал, поэтому я бы не стал говорить об этом так, как Хукер», — приводит слова тренера MMAFighting.