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Потенциальный соперник Махачева увидел полезные для себя вещи в бою Волкановски и Ислама

Потенциальный соперник Махачева увидел полезные для себя вещи в бою Волкановски и Ислама
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Американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш, выступающий в лёгком весе UFC, поделился мнением о титульном поединке Ислама Махачева с Алексом Волкановски.

«В таких поединках начинаешь видеть дыры, которых раньше у бойцов видно не было. Вы их замечаете только потому, что в октагоне сталкиваются два великих бойца. Два монстра.

Я думаю, это был отличный бой со стороны обоих. Волкановски подтвердил всё, о чём я говорил раньше. На самом деле у меня не было никаких особых представлений об Исламе, кроме его боя с Царукяном, но Волкановски смог подтвердить мои предположения относительно того, чем я мог бы воспользоваться в поединке с Махачевым. Что меня удивило в Волкановски, так это то, что он высоко держал подбородок. Это было что-то новое», — приводит слова Дариуша MMAJinkie.

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