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Соннен объяснил, что нужно сделать Волкановски, чтобы получить реванш с Махачевым

Соннен объяснил, что нужно сделать Волкановски, чтобы получить реванш с Махачевым
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Бывший боец смешанных единоборств, ныне известный аналитик Чейл Соннен рассказал, как, по его мнению, австралийский чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски может получить реванш с Исламом Махачевым.

«Если Волкановски хочет получить реванш, то надо переходить в лёгкий вес, отказавшись от титула в полулёгком дивизионе. Вы видели, что сенаторов не воспринимали всерьёз, когда они баллотировались в президенты. Адесанья не забрал титул в полутяжёлом весе по той же причине — он не перешёл в этот дивизион. А Джон Джонс станет новым чемпионом в тяжёлом весе, потому что он оставил титул в другом дивизионе и сфокусирован на другом весе. Он сжёг все мосты, это нужно и Волкановски», — сказал Соннен на своём YouTube-канале.

Алекс Волкановски проиграл Исламу Махачеву единогласным решением судей. Российский боец защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

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