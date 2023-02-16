Мухаммад планирует получить титульный поединок после реванша Усмана с Эдвардсом

Американский боец смешанных единоборств Белал Мухаммад, выступающий в полусреднем весе UFC, высказался о желании встретиться с победителем боя между Камару Усманом и Леоном Эдвардсом.



«Меня расстраивает сложившаяся ситуация, потому что 18 марта будет титульный бой, а я сейчас в странном положении. Единственные парни, которые меня опережают, — Хамзат Чимаев, который уходит в средний вес, и Колби Ковингтон, который не хочет драться. Насколько я понимаю, в очереди на титульный бой никого нет. Так что я надеюсь, что UFC даст мне то, что я заслужил, и я получу поединок с победителем встречи Усман — Эдвардс», — приводит слова Мухаммада BJPenn.



Бой-реванш Камару Усмана и Леона Эдвардса пройдёт 18 марта в рамках турнира UFC 286.

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