Хельвани: Махачев не так хорош, как Хабиб. Нурмагомедова никогда не избивали в 5-м раунде

Известный спортивный обозреватель Ариэль Хельвани рассказал, почему действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев уступает другому россиянину – Хабибу Нурмагомедову.
«Махачев не так хорош, как Хабиб. На этом этапе, 26 боёв, Хабиб был более совершенен, он был лучшим. При этом Махачев входит в тройку сильнейших бойцов планеты.
Мы все возлагаем надежды на Махачева, берём эстафетную палочку, которая была у Хабиба, и передаём ему, потому что хотим видеть продолжение этой династии, но это не то же самое. Сейчас Ислам не такой же парень. Откуда я это знаю? Да оттуда, что Хабиб никогда не был нокаутирован Адриано Мартинсом и никогда не попадал в ситуацию, когда его избивают в пятом раунде», — сказал Хельвани в эфире One Hour MMA.
«Дома, дома...» Махачев доставил чемпионский пояс в Дагестан:
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