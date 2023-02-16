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«Он мёртв в моих глазах. Всё кончено». Фьюри — про возможный бой с Джошуа

«Он мёртв в моих глазах. Всё кончено». Фьюри — про возможный бой с Джошуа
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Британский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри резко высказался о потенциальном поединке со своим соотечественником Энтони Джошуа.

«Я даже не хочу говорить об этом. Всё кончено. Никакого интереса к любым вопросам, касающихся Эй Джея. Ноль. В моих глазах этот человек уже мёртв. Между нами нет никаких дел, никаких вопросов, которые надо решить. Всё кончено. С 2017 по 2022 год мы пытались организовать этот бой, но ничего не получится», — приводит слова Фьюри Sportbible.

В первой половине года Фьюри может провести бой с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Джошуа предстоит поединок с Джермейном Франклином.

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