Гэтжи сделал прогноз на реванш Усмана с Эдвардсом

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи, выступающий в лёгком весе UFC, поделился ожиданиями от боя-реванша между Камару Усманом и Леоном Эдвардсом.
«Хочу сказать, что в их предыдущем поединке Усман уничтожал Эдвардса на протяжении 23 минут и 45 секунд. Камару — лучший спортсмен и лучший боец. Нет никого, кто работает усерднее его. Опять же, удача и случайность сделали своё дело. Но в клетке всё это играет второстепенную роль, нужно верить в себя и свою подготовку. Я не сомневаюсь, что Усман хорошо подготовится и в этот раз сделает работу до конца», — приводит слова Гэтжи MMA News.
В августе прошлого года Эдвардс отправил Усмана в нокаут и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе. 18 марта на турнире UFC 286 пройдёт реванш между Камару и Эдвардсом.
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