Тренер Макгрегора: бой с Чендлером будет напоминать поединок с Мендесом

Джон Кавана, тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, предположил, как пройдёт поединок с участием его подопечного и Майкла Чендлера.

«Бой с Чендлером будет напоминать поединок с Мендесом. У Мендеса был такой же стиль: ставит блоки, увесистые удары, быстрые проходы в две ноги.



У Конора хорошая статистика против таких коренастых борцов-правшей с тяжёлым оверхендом с правой и силовыми тейкдаунами. Чендлер великолепный боец, у него отличное резюме», — приводит слова Каваны sherdog.com.

Недавно в UFC объявили, что Макгрегор станет тренером в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором его команда будет противостоять сборной Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы проведут поединок.

Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку: