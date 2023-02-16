Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Макгрегора: бой с Чендлером будет напоминать поединок с Мендесом

Тренер Макгрегора: бой с Чендлером будет напоминать поединок с Мендесом
Аудио-версия:
Комментарии

Джон Кавана, тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, предположил, как пройдёт поединок с участием его подопечного и Майкла Чендлера.

«Бой с Чендлером будет напоминать поединок с Мендесом. У Мендеса был такой же стиль: ставит блоки, увесистые удары, быстрые проходы в две ноги.

У Конора хорошая статистика против таких коренастых борцов-правшей с тяжёлым оверхендом с правой и силовыми тейкдаунами. Чендлер великолепный боец, у него отличное резюме», — приводит слова Каваны sherdog.com.

Недавно в UFC объявили, что Макгрегор станет тренером в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором его команда будет противостоять сборной Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы проведут поединок.

Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023