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«Капельница ни на что не влияет». Американский боец UFC высказался о ситуации с Махачевым

«Капельница ни на что не влияет». Американский боец UFC высказался о ситуации с Махачевым
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42-летний ветеран UFC Мэтт Браун отреагировал на обвинения в адрес российского бойца смешанных единоборств, действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева.

Ранее Дэн Хукер обвинил Махачева в использовании капельницы для восстановления перед титульным боем с Алексом Волкановски.

«Лично я считаю, что капельница не влияет ни на что. Я много сбрасывал перед боями, и, что с капельницей, что без, эффект был одинаковый. Насколько я понял, капельницы помогают быстрее восстановиться и провести регидратацию организма. Но если брать период в сутки, то разницы никакой не будет, об этом говорят научные исследования. Через сутки регидратация организма находится примерно на одном уровне, независимо от капельницы», — сказал Браун в интервью The Fighter vs The Writer.

В минувшие выходные Ислам Махачев выиграл у Алекса Волкановски единогласным решением судей.

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