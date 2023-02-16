Джон Джонс рассказал, как его дочь столкнулась дома с дикой рысью

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс рассказал о том, что в их дом забралась дикая рысь.



«Моя девятилетняя дочь Оливия вошла в комнату и услышала агрессивное шипение. Она сразу запрыгнула на столешницу, а из-под кровати выскочила рысь и уставилась на неё. В итоге всё обошлось, рысь убежала. Я невероятно благодарен богу, всё утро благодарил его, ведь всё могло пойти другим путём», — приводит слова Джонса TMZ.



Джон Джонс в последний раз выходил в октагон три года назад, в феврале 2020 года. Американец выиграл единогласным решением у Доминика Рейеса, после чего объявил о переходе в тяжёлый вес.



Свой первый бой в новой для себя весовой категории Джон проведёт 4 марта на турнире UFC 285. Боец сойдётся с Сирилем Ганом в поединке за вакантный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе.