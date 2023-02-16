Чендлер: Физиев — самый талантливый ударник в мире

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер, выступающий в лёгком весе UFC, считает, что Рафаэль Физиев является самым талантливым ударником в мире.



«Рафаэль Физиев — очень энергичный боец. Несомненно, нам нужно смотреть представления, которые он регулярно устраивает в октагоне. Он действительно впечатляет, и мне повезло тренироваться с ним. Когда видишь, как парень идеально переносит то, что тренирует, в бои, то это впечатляет. Думаю, Физиев — самый талантливый ударник в мире, и не только в лёгком дивизионе. У него будет действительно крутой бой с Гэтжи, очень интересно посмотреть», — сказал Чендлер в интервью UFC.



18 марта на очередном турнире UFC 286 Рафаэль Физиев сойдётся с Джастином Гэтжи.