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Чендлер: Физиев — самый талантливый ударник в мире

Чендлер: Физиев — самый талантливый ударник в мире
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Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер, выступающий в лёгком весе UFC, считает, что Рафаэль Физиев является самым талантливым ударником в мире.

«Рафаэль Физиев — очень энергичный боец. Несомненно, нам нужно смотреть представления, которые он регулярно устраивает в октагоне. Он действительно впечатляет, и мне повезло тренироваться с ним. Когда видишь, как парень идеально переносит то, что тренирует, в бои, то это впечатляет. Думаю, Физиев — самый талантливый ударник в мире, и не только в лёгком дивизионе. У него будет действительно крутой бой с Гэтжи, очень интересно посмотреть», — сказал Чендлер в интервью UFC.

18 марта на очередном турнире UFC 286 Рафаэль Физиев сойдётся с Джастином Гэтжи.

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